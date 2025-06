Simson-Fahrer versucht erfolglos vor Polizeikontrolle zu flüchten

Erfolglos hat ein junger Motorradfahrer am Mittwoch im Vierkirchener Ortsteil Giebing (Landkreis Dachau) versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streifenbesatzung der Dachauer Polizei den Fahrer einer Simson am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Vierkirchener Straße in Giebing einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – innerorts mit bisweilen über 100 Stundenkilometern – über Rettenbach nach Vierkirchen, so die Polizei.

Auf einem Feldweg findet die Polizei den Fahrer

Im Bereich Pasenbach verloren die Beamten die Simson zunächst aus den Augen, konnten den Fahrer aber kurz darauf wieder auf einem Feldweg in Richtung Markt Indersdorf ausfindig machen und anhalten.

Der 16-Jährige aus dem Landkreis Freising hatte sich zwischenzeitlich seines Kraftrades sowie seines Helms entledigt, konnte aber aufgrund seiner Kleidung eindeutig als Fahrer identifiziert werden, berichtet die Polizei weiter. Nach anfänglichem Leugnen führte er die Beamten zu der zuvor von ihm in der Nähe versteckten Simson. An der Maschine war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Darüber hinaus war der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Die Polizei stellt die Simson sicher

Die Simson wurde zur Ermittlung der tatsächlichen Leistungsdaten sichergestellt. Aufgrund seiner waghalsigen Flucht wurde gegen den 16-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Weitere strafrechtliche Vorwürfe lauten auf Kennzeichenmissbrauch, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Zeugen der Fahrt sowie eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden. (bac)