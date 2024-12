Franz Grieser aus Adelzhausen fährt auf der alten Seidenstraße bis in die Mongolei

Franz Grieser aus dem Adelzhausener Ortsteil Landmannsdorf und sein Reisepartner Hubert aus Gerolsbach (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) sind mit dem Motorrad von Adelzhausen durch Zentralasien bis in die Mongolei gefahren. Beide sind deutlich über 60 Jahre alt. Sie sind in sieben Wochen 17.000 Kilometer bis in die Hauptstadt der Mongolei, Ulan Baator, gereist und haben dabei zwölf Länder besucht. Grieser erzählt von seinen Reisen bei Vorträgen und sammelt dort Spenden für soziale Projekte. Auch in unserer Zeitung berichtet er davon:

