17-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt nach Auffahrunfall bei Pöttmes

Pöttmes

17-jährige Motorradfahrerin fährt auf Auto auf: schwer verletzt

Junge Frau kollidiert auf der Straße von Handzell nach Pöttmes mit einem Auto. Ein Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.
    Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend bei Pöttmes schwer verletzt worden.
    Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend bei Pöttmes schwer verletzt worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 19.50 Uhr bei Pöttmes ereignet. Eine 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt, meldet die Polizei.

    Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr auf der Ortsverbindungsstraße von Handzell in Richtung Pöttmes und musste seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren. Die 17-jährige Motorradfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem 29-Jährigen nahezu ungebremst hinten auf, berichtet die Polizei. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer, nach derzeitigem Stand aber nicht lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

    Straße muss zeitweise komplett gesperrt werden

    Die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Ortsverbindungsstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. (bac)

