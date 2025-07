18-jährige Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall in Aichach verletzt

Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer Mopedfahrerin gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 18-Jährige am Montag gegen 18 Uhr auf der Kolpingstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Blumenstraße abbiegen. Dabei stürzte sie aus bisher ungeklärter Ursache und stieß mit einem Auto zusammen, das auf der Blumenstraße in Richtung Leonhardstraße fuhr.

Dabei verletzte sich die Mopedfahrerin leicht und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (hop)