18-jähriger Motorradfahrer stürzt zwischen Frechholzhausen und Pfaffenzell - leicht verletzt!

Frechholzhausen

18-jähriger Motorradfahrer stürzt: Er wird bei dem Unfall leicht verletzt

Zwischen den Affinger Ortsteilen Frechholzhausen und Pfaffenzell verliert ein Kraftradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Er wird leicht verletzt.
    Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall bei Frechholzhausen leicht verletzt worden.
    Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall bei Frechholzhausen leicht verletzt worden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag im Gemeindebereich Affing gekommen. Ein 18-jähriger Kraftradfahrer verletzte sich dabei leicht, berichtet die Polizei.

    Der 18-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Frechholzhausen in Richtung Pfaffenzell unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 18-Jährige laut Polizeibericht in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

    Kradfahrer wird in ein Krankenhaus gebracht

    Hierbei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (bac)

