18-jähriger Motorradfahrer stürzt: Er wird bei dem Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag im Gemeindebereich Affing gekommen. Ein 18-jähriger Kraftradfahrer verletzte sich dabei leicht, berichtet die Polizei.

Der 18-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Frechholzhausen in Richtung Pfaffenzell unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 18-Jährige laut Polizeibericht in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Kradfahrer wird in ein Krankenhaus gebracht

Hierbei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (bac)