16:00 Uhr

19-Jähriger Sielenbacher in Kickbox-Manier niedergestreckt

Ein Unbekannter tritt mitten in der Nacht einen Sielenbacher in Dachau gegen den Kopf. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen.

Ein Unbekannter hat einen jungen Sielenbacher in Dachau bewusstlos getreten. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag um halb ein Uhr nachts hinter der Sparkasse in Dachau. In Kickbox-Manier, so die Polizei, streckte der Mann den 19-Jährigen zu Boden.

Polizei: Opfer erleidet Mittelgesichtsfraktur

Der Geschädigte war mit einem 15-jährigen Freund, der ebenfalls aus Sielenbach stammt, unterwegs in Richtung Bahnhof. Eine Gruppe Jugendlicher überholte die beiden. Einer der Jugendlichen drehte sich danach um und griff den Sielenbacher an. Der Täter flüchtete mit den anderen Jugendlichen. Der Sielenbacher erlitt eine Mittelgesichtsfraktur und Brüche in der Augenhöhle. Durch diesen Tritt wurde der Jugendliche bewusstlos und ging zu Boden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Sehnerv des jungen Mannes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Bei den Jugendlichen soll es sich laut Polizeibericht um junge Männer südländischer Herkunft handeln. Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Derzeit läuft in Dachau das Volksfest auf der Ludwig-Thoma-Wiese.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08141/5610 zu melden. (phis)

Themen Folgen