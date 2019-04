15:12 Uhr

19-Jähriger kracht mit Auto frontal in eine Mauer

Der Rettungsdienst musste am Donnerstag zwei junge Leute ins Aichacher Krankenhaus bringen. Sie wurden bei einem Unfall in Kühbach verletzt.

Ein Autofahrer, 19, ist in der Nacht zum Donnerstag in Kühbach in eine Mauer gekracht. Er und seine Beifahrerin, 18, wurden verletzt. Der Schaden ist hoch.

Ein 19-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in Kühbach mit seinem Auto frontal in eine Mauer gekracht. Er und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein hoher Schaden.

Der junge Mann war gegen 3.15 Uhr auf der Pfarrstraße in südliche Richtung unterwegs. Im Kurvenbereich auf Höhe der Weinstraße verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenspur und prallte am Einmündungsbereich frontal gegen ein Verkehrszeichen und die Mauer.

Rettungswagen bringt Fahrer und Beifahrerin ins Krankenhaus

Der 19-Jährige und seine Begleiterin wurden mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Da laut Polizei der Verdacht bestand, dass der junge Mann möglicherweise alkoholisiert war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Bislang wird von einem Schaden von mindestens 20000 Euro ausgegangen. (nsi)

