vor 47 Min.

19 Schüler an der FOS/BOS in Friedberg sind in Quarantäne

Das Corona-Virus beeinträchtigt auch das Schulleben an der FOS/BOS in Friedberg. Dort sind aktuell 19 Schüler in Quarantäne.

Das Corona-Virus beeinträchtigt auch das Schulleben an der FOS/BOS in Friedberg. Es gab einen positiven Corona-Test - mit Folgen für zahlreiche Schüler.

Wegen eines positiven Corona-Tests an der FOS/BOS in Friedberg sind bisher 19 Schüler in Quarantäne. Der Chef des Gesunheitsamtes im Landkreis Aichach-Friedberg, Pürner, sagte, die Behörde bekäme viele Anrufe, dass weitere Personen an der Schule positiv auf Corona getestet wurden. Dem Gesundheitsamt sei dies nicht bekannt. Allerdings seien bei Menschen aus Nachbarlandkreisen andere Gesundheitsämter zuständig. Insgesamt sind im Landkreis Aichach-Friedberg bislang 561 Menschen an Corona erkrankt. Davon befinden sich aktuell 51 Personen in Quarantäne, 490 sind wieder genesen und 20 Menschen gestorben. 254 Menschen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

