Schwerer Unfall: 19-Jährige verursacht mit Tesla Frontalzusammenstoß

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat sich am späten Freitagabend auf der Staatsstraße bei Petershausen (Landkreis Dachau) ereignet.

Laut Mitteilung der Polizei war eine 19-Jährige aus dem Landkreis Dachau mit ihrem Tesla in Richtung Ebersbach unterwegs. Sie setzte einige hundert Meter nach dem Ortsausgang von Petershausen zum Überholen eines Lastwagens an. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Seat mit einem 35-Jährigen am Steuer.

Der 35-jährige Autofahrer wird bei dem Unfall eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Petershausen/Weichs befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie wurden sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 53.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)