vor 48 Min.

19-jähriger Kradfahrer schneidet Kurve und prallt mit Auto zusammen

Ein 19-jähriger Kradfahrer schneidet eine Kurve in Bergkirchen und es kommt zum Unfall. Beide beteiligten kommen ins Krankenhaus.

Ein 19-Jähriger war am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Kraftrad in Bergkirchen auf der Sonnenstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Kreuzbergstraße schnitt er die Linkskurve laut Polizei so stark, dass eine 54-jährige Kleinberghoferin, die von der Kreuzbergstraße in die Sonnenstraße einbiegen wollte, den Kradfahrer mit ihrem Auto erfasste.

19-Jähriger stürzt und muss ins Krankenhaus

Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer und verletzte sich. Auch die Fahrerin des Pkw verletzte sich leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

