Junger Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in Bergkirchen-Gröbenried (Landkreis Dachau) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Münchner am Freitag gegen 16.25 Uhr auf der Allacher Straße in Richtung Karlsfeld unterwegs. In einer Kurve verlor er vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er mit seinem VW frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Mercedes und einem Pferdeanhänger, zusammen. Der 54-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lichtenfels und seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zwei der drei Pferde im Anhänger trugen ebenfalls leichte Verletzungen davon und mussten tierärztlich versorgt werden. Der 19-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Gegen den Münchner wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (hop)