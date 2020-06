10:57 Uhr

2,7 Promille: Autofahrerin verursacht in Affing Verkehrsunfall

Verkehrsunfall am östlichen Ortseingang von Affing: Eine stark alkoholisierte Autofahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt.

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall am östlichen Ortseingang von Affing verursacht. Zwei Erwachsene und ein Kind wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Zusammenstoß von zwei Autos gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung Frechholzhausener Straße und Kreisstraße AIC 4.

Unfall: Ein Kind wird leicht verletzt

Die Unfallverursacherin, eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis München, missachtete die Vorfahrt eines aus Affing kommenden Autos. In diesem saß ein Familienvater mit drei Kindern. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, ein Kind erlitt ein Hämatom am Kopf, die anderen beiden Kinder blieben unverletzt.

Polizei: Frau erwartet Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Frau ein Atemalkoholwert von 2,66 Promille gemessen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie erwartet laut Polizeibericht eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Gesamtschaden: 13000 Euro. (cli)

