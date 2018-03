vor 58 Min.

20 Bobbycars für Kitas und Geld für die Region

Die Vereine und Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Aindling bei der Übergabe der Spenden aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens. Für die Kindergärten in der Region gab es Bobbycars. Foto: Johann Eibl

Raiffeisenbank Aindling verteilt 25000 Euro und beschenkt obendrein vier Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet

Jedes Jahr im Frühling verteilt die Raiffeisenbank Aindling einen fünfstelligen Betrag an Vereine und Organisationen in ihrem Geschäftsbereich. Diesmal handelt es sich um insgesamt 25000 Euro, die nach Aindling, Todtenweis, Petersdorf und Stotzard gehen. Im gesamten Geschäftsgebiet, zu dem auch Inchenhofen und Reicherstein gehören, sind es heuer 39000 Euro.

Bei der Ausschüttung in diesem Jahr gab es eine Besonderheit. Die vier Kindergärten in dieser Region erhalten jeweils fünf Bobbycars. Vorstandsmitglied Manfred Gerstner sagte zu den Gästen: „Mit Ihrer meist ehrenamtlichen Arbeit setzen Sie sich ein für Sport und Bewegung, für Musik und Kultur, für Ihre Mitmenschen, ob jung oder alt. Sie sorgen dafür, dass das Leben in dieser Region lebenswerter wird.“ Dabei unterstütze sie die Raiba gerne. Die verteilten Gelder stammen aus den Erträgen der Bank sowie aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens, einer Kombination aus Sparen und Gewinnen.

Die Gelder der Genossenschaftsbank gehen in diesem Jahr an diese Organisationen: DJK Stotzard, DJK Willprechtszell, First Responder Aindling, Fischereiverein Todtenweis, Grundschule Todtenweis, Grundschule Willprechtszell, Hauptschule Aindling, Historischer Verein Todtenweis, Frauenbund Stotzard, Kirchenstiftung Eisingersdorf, Landjugend Alsmoos, Landjugend Todtenweis, Pfarramt Stotzard, Kindergarten Aindling, Kindergarten Alsmoos, Kindergarten Todtenweis, Kirche Aindling, Kirche Todtenweis, Musikverein Aindling, Pfarrbücherei Aindling, Schützenverein Aindling, Schützenverein Eisingersdorf, Schützenverein Todtenweis, Schützenverein Willprechtszell, Singrunde Todtenweis, SSV Alsmoos-Petersdorf, TSV Aindling, VdK Aindling, Wandergruppe Aindling, Wasserwacht Aindling, Kirchenchor Aindling, Eltern-Kind-Gruppe Todtenweis, Landjugend KLJB Stotzard, Volksbühne Aindling, Maxigruppe Aindling. (jeb)