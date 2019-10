vor 29 Min.

20-Jähriger fährt mit Auto frontal gegen Baum

Ein 20-jähriger Autofahrer ist nahe dem Affinger Ortsteil Haunswies frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann war auf dem Weg in Richtung Griesbeckerzell.

Ein 20-jähriger Mann ist nahe dem Affinger Ortsteil Haunswies mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Wie die Aichacher Polizei erst am Mittwoch mitteilte, geschah der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr. Der junge Mann war auf der Gemeindeverbindungsstraße von Haunswies in Richtung Griesbeckerzell ( Aichach) unterwegs.

Ursache für den Unfall nahe Haunswies ist noch unklar

Nach Polizeiangaben kam er etwa 500 Meter nach dem Ortsende von Haunswies aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Er wurde nur leicht verletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am seinem Auto entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. (nsi)

