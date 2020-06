vor 18 Min.

21 Erntehelfer Corona-positiv

Lohner Agrar GmbH beendet Erntesaison

Bei der Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen, mit Abstand größter Spargelproduzent der Region, sind inzwischen 19 weitere Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Das Unternehmen beendet deshalb nach Auskunft seines Anwalts die Spargelerntesaison jetzt freiwillig vorzeitig – drei Wochen früher. Nachdem zwei Erntehelfer des Spargelhofs positiv auf Covid-19 getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt am vergangenen Wochenende die beiden Infizierten isoliert und alle Kontaktpersonen der Kategorie I unter Quarantäne gestellt (wir berichteten).

Die 47 Kontaktpersonen der Infizierten wurden am Mittwoch in ihrer Quarantäne-Einrichtung durch das Gesundheitsamt getestet. Dessen Leiter, Dr. Friedrich Pürner, führte die Abstriche persönlich durch. Aufgrund der Ergebnisse wurden die Maßnahmen vor Ort durch das Gesundheitsamt umgehend angepasst, alle positiv Getesteten isoliert. Nächste Woche ist eine Reihentestung aller Mitarbeiter des Spargelhofes geplant. Auffällig ist nach Angaben des Gesundheitsamtes, dass bei der Testung keine einzige der getesteten Personen irgendwelche Covid-19-Symptome hatte.(nsi) "Bericht Seite 34

Themen folgen