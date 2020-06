vor 42 Min.

21-Jährige in Gebüsch gezerrt und vergewaltigt - mutmaßlicher Täter in U-Haft

Eine junge Frau wird von einem Bekannten in Röhrmoos am Dienstag in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest.

Eine 21-Jährige verabredete sich am Dienstag telefonisch mit einem Bekannten in Röhrmoos (Kreis Dachau). Nachdem sich die beiden auf offener Straße getroffen hatten und ins Gespräch gekommen waren, griff der 29-Jährige laut Polizei die Frau gegen 21:30 Uhr unvermittelt an und zerrte sie in ein Gebüsch.

Nach Vergewaltigung: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Trotz Gegenwehr vollzog der Mann laut Polizei an seinem Opfer den Geschlechtsverkehr und entfernte sich anschließend vom Tatort. Die Geschädigte verständigte umgehend die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Dachau gelang es, den mutmaßlichen Täter in Tatortnähe festzunehmen.

Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige, der wie das Opfer im Landkreis Dachau wohnt, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Beschuldigte in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. (AZ)

