vor 20 Min.

21-Jähriger fährt bei Haunswies betrunken gegen Baum

Ein 21-Jähriger ist betrunken und viel zu schnell. Deshalb kommt er bei Haunswies von der Straße ab und prallt mit seinem Auto gegen einen Baum.

Ein 21-Jähriger hat am Mittwochnachmittag bei Haunswies betrunken einen Unfall gebaut. Laut Polizei war der junge Mann gegen 16.15 Uhr von Igenhausen (Hollenbach) in Richtung Haunswies unterwegs. In einer Linkskurve verlor er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest zeigte, dass der 21-jährige 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Er musste seinen Führerschein abgeben und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. (AN)

Themen Folgen