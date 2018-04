20.04.2018

21-Jähriger wird schwer verletzt

Mann auf Leichtkraftrad streift Auto bei Affing und stürzt

Zwei Männer sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen in Affing und Oberbernbach (Aichach) schwer verletzt worden. Einer von ihnen, ein 21-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads, war gegen 16.20 Uhr auf der Neuburger Straße in Affing in nördliche Richtung unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er kurz darauf aus bisher ungeklärten Gründen zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer stürzte. Er wurde ins Klinikum Augsburg gebracht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9000 Euro.

Autofahrerin übersieht Radler: Er stürzt und bricht sich die Hüfte

Ein 59-jähriger Radler stürzte im Aichacher Stadtteil Oberbernbach schwer. Er war gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in südliche Richtung unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine aus der Ziegeleistraße kommende Autofahrerin den von links herannahenden Radler. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Der Mann stürzte und zog sich einen Hüftbruch zu.

Er musste sich im Krankenhaus Aichach in stationäre Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 750 Euro. (nsi)

