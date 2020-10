07:00 Uhr

22 neue Pflegeazubis starten an Kliniken an der Paar

22 junge Menschen haben in den Kliniken an der Paar ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen.

In Friedberg und Aichach startet der erste Jahrgang mit einer generalistischen Ausbildung. Nun lernen sie drei Berufsbilder in einem.

22 Auszubildende haben ihre dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft in den Kliniken an der Paar begonnen. Sie sind laut einer Mitteilung die ersten, die in den Kliniken die neue generalistische Pflegeausbildung starten. Bislang gab es für Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege drei unterschiedliche Ausbildungsgänge.

Reform soll für hochwertige Ausbildung in der Pflege sorgen

Die drei Berufsbilder sind mit einem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe zu einer übergreifenden Ausbildung mit dem Abschluss als Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann zusammengeführt worden. Das Gesetz trat 2020 in Kraft und soll für eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Pflegeausbildung sorgen. Damit wird auch auf veränderte Struktur in der Pflege und die älter werdende Gesellschaft reagiert.

Die 18 weiblichen und vier männlichen Auszubildenden hatten zunächst eine vierwöchige, theoretische Ausbildungseinführung hinter sich gebracht und starteten dann ihren ersten Praxiseinsatz in den Kliniken. Geschäftsführer Hubert Mayer freut sich, dass vier Auszubildende, die bereits die einjährige Krankenpflegeausbildung im Krankenhaus Aichach absolviert hatten, für die Ausbildung zur Pflegefachkraft gewonnen werden konnten. Bei einem gemeinsamen Frühstück mit Geschäftsführung, Pflegedirektion, Personalleitung und Vertretern der Pflegeschule wurden die Auszubildenden von Landrat Klaus Metzger begrüßt: „Die Pflegefachkräfte sind mitunter die wichtigsten Mitarbeiter im Krankenhaus.“

Das sind die neuen Auszubildenden in den Kliniken an der Paar

Die neuen Auszubildenden der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg: Georg Baur, Nadine Buck, Mariana Dusch, Hannah Eichenseher, Jasmin Fochler, Natalie Frühbauer, Sebastian Fuchs, Sarah Heydari, Tamara Lenz, Pulcherie Maya Noupedwou , Betül Mut Büsra, Alison von Parpart, Nadine Paul, Carmen Rabenbauer, Noah Reischl, Celine Schranz, Isabella Schury, Özge Sevik, Farhad Shirzad, Isabelle Siee, Kathrina Wenderlein, Nicole Wolodin.

