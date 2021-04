23-Jähriger geht mit Messer auf Gruppe am Aichacher Stadtplatz los

Plus Mit einem Messer in der Hand rannte ein 23-Jähriger auf eine elfköpfige Gruppe in Aichach los. Verletzt wurde niemand. Dennoch fällt vor Gericht ein klares Urteil.

In alle Richtungen stob eine elfköpfige Gruppe am Tandlmarkt in Aichach auseinander, als sie einen 23-jährigen Aichacher mit einem großen Messer auf sich zulaufen sah. Dieser warf in seiner Wut im August vergangenen Jahres den Flüchtenden auch noch eine Weinflasche hinterher, die am Boden zerschellte. All das führte zu einem Prozess am Aichacher Amtsgericht. Hier musste sich der Aichacher wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Bei der Verhandlung kam zu allem Überfluss heraus, dass der Angeklagte auf die "Falschen" losgegangen war.

Der Schock, den das Erlebnis bei einer 18-jährigen Schülerin hinterließ, war auch rund sieben Monate später noch spürbar, als sie vor Gericht den Abend schilderte. Sie hörte zuerst Schreie. Dann sah sie "zwei Jungs" kommen: Sie hätten "irgendwie rumgeschrien", so die 18-Jährige. Als sie sah, dass einer von ihnen ein "etwas größeres Messer" zog, habe sie "kurzzeitig einen kleinen Schock" bekommen, sagte sie aus. Während sie wegrannte, hörte sie eine Flasche in ihrer Nähe am Boden zerschellen. Die Situation habe "etwas Verstörendes" gehabt, sagte die junge Frau vor Gericht aus.

Prozess in Aichach: Zeuge erkennt Angeklagten wieder

Von Panik in der Gruppe beim Blick auf das Messer sprach auch ein 19-Jähriger aus Aichach. Er sah die Weinflasche in seine Richtung fliegen. Ob sie gezielt geworfen worden war, konnte er nicht sagen. Sie fiel nur wenige Meter von ihm entfernt auf den Boden. Bei der Polizei konnte der 19-Jährige den Angeklagten damals anhand von Fotos identifizieren. Dort war sich ein 18-jähriger Auszubildender noch unsicher gewesen. Als er den Angeklagten vor Gericht sah, war er sich jedoch sicher, dass der 23-Jährige mit dem Messer auf die Gruppe zugelaufen war und die Flasche geworfen hatte.

Ein Schüler aus der Gruppe hatte den Eindruck, dass der Angeklagte damals jemanden suchte. Wie sich später herausstellte, war der 23-Jährige kurz vorher mit einer anderen Gruppe aneinander geraten. Als er mit dem Messer zurückkam, war inzwischen die elfköpfige Gruppe am Tandlmarkt. Weil der Angeklagte ein gleiches Fahrzeugmodell stehen sah, fiel ihm offenbar nicht auf, dass es sich bei der Gruppe jedoch um andere Leute handelte.

Verhandlung in Aichach: Angeklagter äußert sich vor Gericht nicht

Als die Gruppe auseinanderstob, hieb der 23-Jährige laut Anklage mit dem Messer in einen der Holzpfosten am Eichenhain und beschädigte ihn. Die Stadt Aichach bezifferte den Schaden mit 50 Euro. Dann warf er die Weinflasche, die einer aus der elfköpfigen Gruppe mitgebracht hatte, hinter den Flüchtenden her. Die Polizei fand damals bei dem 23-Jährigen kein Messer; in der Vernehmung bestritt er, dass er jemanden mit einem Messer bedroht habe. Vor Gericht äußerte sich der Angeklagte überhaupt nicht.

Hatice Yildirim, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, war nach den Zeugenaussagen trotzdem überzeugt, dass der Richtige auf der Anklagebank saß. Sie hielt ihm zugute, dass es beim Versuch einer Körperverletzung geblieben und nur ein geringer Schaden entstanden war. Yildirim plädierte für eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten sowie 160 Sozialstunden.

Aichach: Verteidiger hält Schuld für "weitgehend nicht nachgewiesen"

Weil nur ein Teil der elf Zeugen seinen Mandanten wiedererkannt hatte, hielt Verteidiger Christoph Rick es für "weitgehend nicht nachgewiesen", dass der 23-Jährige wirklich der Täter gewesen war. Sollte das Gericht ihn verurteilen, müsse man berücksichtigen, dass das Messer nicht auffindbar gewesen war, sagte Rick. Er hätte sich gewünscht, dass mehr nach der Ursache geforscht worden wäre. Den Wurf der Weinflasche sah er als ein sehr reaktionstypisches Verhalten. Ricks Ansicht: "Der gesunde Menschenverstand sagt, dass es eine Vorgeschichte gegeben haben muss." Er plädierte für eine Geldstrafe, deren Höhe er ins Ermessen des Gerichts stellte.

Das Gericht folgte in seinem Urteil wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung dem Antrag der Staatsanwaltschaft, reduzierte die Bewährungsstrafe aber auf neun Monate. Als Auflage muss der Angeklagte bis Ende September 160 Sozialstunden leisten. Richter Axel Hellriegel war überzeugt, dass der Angeklagte das Messer gehalten und die Weinflasche geworfen hatte. Für den Richter war ein solches Verhalten eine ganz erhebliche Störung des öffentlichen Friedens. Er sprach sich klar gegen Selbstjustiz aus: "Wenn jemand etwas getan hat, geht man zur Polizei und zeigt ihn an." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

