vor 5 Min.

23-Jähriger rauscht mit BMW gegen Betoneinfassung

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 60000 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Hofnerstraße in Aresing verursacht

Im Auslauf einer Kurve gab der Fahrer des hochmotorisierten BMW laut Polizei offenbar zu viel Gas und verlor deshalb die Kontrolle über sein Auto. Es kam nach links von der Straße ab und prallte gegen zwei Betoneinfassungen der Grundstückszufahrt. Im Grünbereich kam der total beschädigte BMW M2 neben dem Zaun zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war laut Polizei nicht nötig.

