15.05.2019

24-Jähriger quetscht sich in Aichach Hand beim Rasenmähen ein

Die Hand hat sich ein 24-Jähriger beim Mähen des Fußballrasens in Obermauerbach eingequetscht, meldet die Aichacher Polizei.

Im Mähwerk des Aufsitzrasenmähers hat sich ein Gegenstand verkeilt. Ein 24-Jähriger, der in Obermauerbach den Fußballrasen mäht, quetscht sich deshalb die Hand ein.

Ein Rettungshubschrauber hat am Dienstagnachmittag einen 24-jährigen Mann ins Krankenhaus gebracht, der sich in Obermauerbach bei Mäharbeiten die Hand eingequetscht hat. Der Mann, der laut Polizei bei der SG Mauerbach ehrenamtlich für die Rasenpflege zuständig ist, war damit beschäftigt, den Rasen des Fußballfeldes der SGM mit einem Aufsitzrasenmäher zu mähen. Gegen 16.40 Uhr verkeilte sich ein Gegenstand im Mähwerk. Als der 24-Jährige versuchte, diesen aus dem Mähwerk zu entfernen, wurde seine Hand eingeklemmt. Er erlitt dadurch eine Quetschung. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen technischen Defekt bestehen derzeit nicht. (AN)

