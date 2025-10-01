Jetzt auch rund um die Uhr: Bei einem Herzinfarkt bekommen Patienten schneller Hilfe

Seit 100 Tagen läuft das Herzkatheterlabor am Standort Aichach der Kliniken an der Paar im 24-Stunden-Betrieb. Damit erhalten Herzpatientinnen und -patienten im Notfall schneller Hilfe – nun eben auch nachts und am Wochenende.

Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, sagt laut einer Mitteilung: „Damit wird die medizinische Versorgung für Patienten im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich verbessert.“ Nach den ersten Monaten zieht Privatdozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin Kardiologie der Kliniken an der Paar, der das Herzkatheterlabor leitet, ein erstes, positives Fazit: „Konkret bedeutet der Betrieb eine schnellere Notfallversorgung bei Herzinfarkten, weil die Wege für lebensrettende Therapien im Notfall nun rund um die Uhr deutlich kürzer werden.“

Die moderne Herzkatheteranlage wurde bereits im vergangenen Jahr mit Blick auf den geplanten ausgeweiteten Betrieb angeschafft. Dafür investierten die Kliniken an der Paar knapp eine halbe Million Euro. Geschäftsführer Mayer bezeichnet diese Investition „als ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in Aichach, den wir mit dem neuen 24-Stunden-Betrieb des Herzkatheterlabors stärken“.

Herzkatheterlabor in Aichach ist mit modernster Technik ausgestattet

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Chefarzt Methe betont: „Akute Durchblutungsstörungen des Herzens sind verantwortlich für einen Großteil an lebensbedrohlichen Notfällen.“ Vor allem bei akuten Ereignissen wie einem Herzinfarkt sei jede Minute entscheidend. Dann sei das Ziel eine schnelle Wiedereröffnung eines akut verschlossenen Herzkranzgefäßes.

Methe: „Der nun auf 24 Stunden erweiterte Betrieb des Herzkatheterlabors im Krankenhaus Aichach bedeutet, dass unsere Kardiologen und Pflegemitarbeiterinnen jederzeit bereitstehen, um diese lebensrettende Behandlungsform im Notfall den Patienten aus dem Landkreis anbieten zu können.“ Regional übergreifend sei die Herzinfarktversorgung unverändert in die Kooperation mit den Abteilungen für Kardiologie und für Herz- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Augsburg eingebettet.

Das Aichacher Herzkatheterlabor ist laut Mitteilung mit modernster Technologie ausgestattet und ermöglicht diagnostische und therapeutische Eingriffe. Dort können mithilfe dünner, flexibler Katheter die Herzkranzgefäße dargestellt werden. Bei Engstellen oder Verschlüssen der Herzkranzgefäße können dann über die einliegenden Katheter unmittelbar die Gefäße geweitet und kleine Röhrchen (Stents) eingesetzt werden, um das Gefäß offenzuhalten und den Blutfluss wiederherzustellen. (AZ)