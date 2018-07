25.07.2018

250:0 für Soziales

Bürgermeisterteam spendet Gewinn für Suchtberatung der Caritas Aichach

Mit der Funktionärsriege des Deutschen Fußballbunds und auch mit den Kickern der Nationalmannschaft ist ja dieser Tage kein Staat zu machen. Wie gut, dass die Teamkapitäne der Bürgermeister im Wittelsbacher Land an einem Strang ziehen. Der von den Aichacher Nachrichten ausgelobte Preis (250 Euro) für die Siegermannschaft im AN-WM-Tippspiel geht an die Suchtberatung der Caritas in Aichach. Das haben Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister-Sprecher Klaus Habermann jetzt so vereinbart. Bei der Suchtberatung werde gute und wichtige Arbeit geleistet und die Vergabe des Preisgelds für einen sozialen Zweck ist ja Teil unseres Tippspiels, das wir alle zwei Jahre bei einem WM- oder EM-Turnier organisieren.

Acht Teams waren wieder dabei und haben während der Weltmeisterschaft an 22 Spieltagen einen Tipp abgegeben. Die Bürgermeister sind da regelmäßig vorn und haben auch als Titelverteidiger aus 2014 dem Erwartungsdruck locker standgehalten. Der Seriensieger holte 20 Punkte und lag schon vor dem Finale uneinholbar vorn. Theoretisch wären bei 22 Volltreffern sogar 66 Punkte möglich gewesen. Aber das können die Rathauschefs und die anderen Teams ja beim nächsten Turnier 2020 in Angriff nehmen … (cli)

