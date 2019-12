vor 21 Min.

2500 Euro Schaden nach Einbruch in Schiltberger Schule

Unbekannte sind Mittwochabend in die Grundschule in Schiltberg eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher zwischen 19 und 23.45 Uhr über eine Nebeneingangstür in das Gebäude. Im ersten Stock stemmten sie die Tür zum Sekretariat auf und entwendeten aus einem ebenfalls gewaltsam geöffneten Möbeltresor Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Der Schaden, den die Unbekannten am Schulgebäude angerichtet haben, wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08251/ 8989-11. (AN)

