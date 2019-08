vor 23 Min.

2500 Kilometer durch Deutschland

Die Ochsenkühns sind wieder daheim in Obergriesbach

Die Ochsenkühns sind zurück in Obergriesbach. 2500 Kilometer Radweg quer durch Deutschland liegt hinter dem Ehepaar. Fünf Wochen lang sind Simone und Anton Ochsenkühn auf Deutschlandtour gewesen. 13 von 16 Bundesländern haben sie durchquert. Während Anton Ochsenkühn noch von der Landschaft des Erzgebirges und den netten Menschen dort schwärmt, fand seine Frau eher das Ostseebad Binz auf Rügen besonders schön. Anton Ochsenkühn fand den Norden landschaftlich weniger reizvoll. Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern seien so flach, da sei Radeln etwas langweilig. „Das ist wohl ein Jammern auf hohem Niveau“, fügt er hinzu. Mit den Fahrrädern hatten sie unterwegs keine Schwierigkeiten. Anton Ochsenkühn sagt: „Wir sind ja aufgrund der vorherigen Radreisen sehr erfahren und wissen genau, mit welchem Material und welcher Ausstattung wir auf Tour gehen sollten. Und deshalb waren wir rundum zufrieden.“

Bei der Navigation hat das Paar auf Papierkarten ganz verzichtet und stattdessen auf moderne Digitaltechnik gesetzt. Wie Simone Ochsenkühn berichtet, hätten sie allerdings gelegentlich Schwierigkeiten mit der mobilen Internetversorgung gehabt. „Manchmal konnten wir keine Filme übertragen, weil kein oder nur ein zu schwaches Signal zur Verfügung stand.“ Allen, die selbst gern mal auf Radl-Tour gehen möchten, rät Simone Ochsenkühn: „Rad bepacken und lostreten. Mehr ist es wirklich nicht.“ Über Internet und Smartphone sei die Route im Handumdrehen ermittelt und Übernachtungen könne man ebenfalls kurzfristig online buchen. „Wer ein E-Bike sein Eigen nennt, sollte eben die Etappen der Akkulaufzeit anpassen. Aber mehr ist es nicht.“ In Deutschland gibt es ein dichtes Netz an Fahrradhändlern, die schnell und unkompliziert weiterhelfen. Jetzt überlegen die Ochsenkühns, ob sie noch einmal nach Istanbul radeln sollten. „Das war unsere erste große Tour im Jahre 2010 und es wäre interessant zu sehen, was sich alles in den letzten Jahren geändert hat“, sagt Simone Ochsenkühn. Ihr Mann würde sich auch für eine Reise nach Moskau oder Indien interessieren. Unter blog.leben-atmen.com haben die Ochsenkühns im Internet ihr Reisetagebuch veröffentlicht. (AN)

