26-Jähriger aus Aichach überfällt seinen Dealer - und muss in Haft

Plus Ein 26-Jähriger und sein Bruder bestellen ein halbes Kilo Marihuana. Bei der Übergabe wollen sie ihrem Dealer die Drogen abnehmen. Doch der Raub geht schief.

Von Gerlinde Drexler

Wenig durchdacht war ein im April 2018 geplanter Raubüberfall auf einen Drogendealer. Zwei Brüder aus Aichach hatten bei ihm knapp 500 Gramm Marihuana bestellt, wollten aber die 3200 Euro dafür nicht bezahlen. Der Überfall in der Nähe des Park-and-Ride-Platzes in Friedberg ging in die Hose. Einer der Brüder, ein heute 23-Jähriger, ist deswegen schon verurteilt. Der andere, ein 26-Jähriger, saß nun unter anderem wegen versuchten Raubes vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach.

Der Dealer bringt seinen Leibwächter zur Übergabe in Friedberg mit

Der Plan hörte sich einfach an: Die Brüder bestellen einen Drogendealer zum Treffpunkt. Dort versucht der Ältere dann, ihm den Rucksack mit den Drogen zu entreißen. Doch stattdessen kam es zu einer Rangelei zwischen ihm und dem Dealer. Womit die Brüder nicht gerechnet hatten, war, dass sich der Dealer einen Leibwächter mitbringen würde. Der griff ein und attackierte den 26-Jährigen mit einem Taser.

Vor Gericht gab der Angeklagte zu, dass sie nie geplant hatten, für das Marihuana zu bezahlen. Walter Hell, Vorsitzender des Schöffengerichts, wollte von ihm wissen: „Was dachten Sie, wie es weitergeht, wenn Sie einen Dealer überfallen und ihm Ware im Wert von 3000 Euro klauen?“ Der 26-Jährige antwortete: „Keine Ahnung. So weit habe ich nicht geplant.“

Der Angeklagte aus Aichach hat schon mit zwölf Jahren Marihuana geraucht

Schon mit etwa zwölf Jahren begann der Angeklagte, Marihuana zu konsumieren. Dann kamen Drogen wie Amphetamine, Speed oder Ecstasy dazu. Eine forensisch-psychiatrische Gutachterin sagte, dass der 26-Jährige mit seinem „multiplen Konsum“ sehr früh angefangen habe. Sie sah einen Zusammenhang zwischen seiner Drogenabhängigkeit, einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und den Straftaten. Der Angeklagte ist bereits mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt und sitzt deshalb gerade eine Haftstrafe ab.

Staatsanwalt Sebastian Konrad rechnete dem 26-Jährigen sein Geständnis hoch an. Das habe dem Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart. Positiv wertete er auch, dass der Raub ein Versuch geblieben war – wenn auch der Angeklagte gar nichts dafür konnte, dass es nicht gekappt hat.

Negativ wertete Konrad die Tatsache, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt und der junge Mann schon mehrere Vorstrafen in dieser Richtung hat. Eine weitere einjährige Haft wegen Körperverletzung, die der 26-Jährige noch nicht angetreten hat, rechnete Konrad in sein Strafmaß mit ein. Er plädierte für eine vierjährige Haftstrafe. Das ist das höchstmögliche Strafmaß, das das Schöffengericht verhängen kann. Außerdem beantragte Konrad die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungseinrichtung.

Verteidiger Werner Ruisinger sprach sich für eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten aus. Er wies darauf hin, dass die Drogenabhängigkeit die Triebfeder seines Mandanten gewesen sei. Das große Ziel des 26-Jährigen sei es, künftig drogenfrei zu leben. Er habe schon im Gefängnis erste Schritte in diese Richtung unternommen.

So fällt das Urteil gegen den gescheiterten Drogenräuber aus

Das Schöffengericht verurteilte den 26-Jährigen schließlich zu einer vierjährigen Haftstrafe und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Sein jüngerer Bruder war wegen versuchten Raubs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren drei Monaten verurteilt worden. Das höhere Strafmaß begründete das Schöffengericht damit, dass der Angeklagte wesentlich massiver wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

