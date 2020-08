vor 3 Min.

29 neue Kinderpfleger

Berufsfachschule in Friedberg nimmt feierlich Abschied von ihren Schülern

Coronabedingt fand in diesem Jahr die Abschlussfeier der Berufsfachschule für Kinderpflege in Friedberg gesondert statt. Verabschiedet wurden in einer feierlichen Zeremonie die Klassen K11 und Teilzeit K12 mit insgesamt 29 Absolventen. Klassenbeste der regulär beschulten K11 war Vanessa Rühl mit einem Notendurchschnitt von 1,6. Die Teilzeit K12 war die erste Klasse, die den Modellversuch „Kinderpflegeausbildung in Teilzeit“ an der Schule durchlaufen und nach drei Jahren abgeschlossen hat. Die Jahrgangsbeste, Andrea Tradt, schaffte einen Notendurchschnitt von 1,0 und wurde dafür besonders gewürdigt. Nadine Berger und Melanie Spulak folgten mit einem Notendurchschnitt von 1,3 und 1,4 auf dem zweiten und dritten Platz.

Die liebevolle und herzliche Verabschiedung hatte sowohl aus Schüler- als auch aus Lehrersicht einen sehr persönlichen Charakter. Powerpoint-Präsentationen mit den Fotos der vergangenen Jahre wurden gezeigt, es wurden Reden gehalten und auch die ein oder andere Träne vergossen.

Die Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg und Landrat Klaus Metzger, der eine Videobotschaft schickte, rundeten die Veranstaltung mit ihren Beiträgen von offizieller Seite ab.

Insgesamt präsentierte sich die kleine Schulfamilie der Berufsfachschule für Kinderpflege als geschlossene Gemeinschaft, die sich auch in der schwierigen Corona-Zeit stets aufeinander verlassen konnte, wie es hieß. (AZ)

Themen folgen