30 Kandidaten für den Stadtrat

Erol Duman, bislang als Einzelkämpfer für die Gruppierung im Stadtrat, will als Nummer eins auf der Liste des Bündnisses Zukunft Aichach den Bürgern mehr Mitsprache einräumen. Bürgermeisterkandidatur ist kein Thema

Von Johann Eibl

30 Frauen und Männer werden ab dem 1. Mai 2020 dem neuen Stadtrat von Aichach angehören. Genau so viele Kandidaten nominierte das Bündnis Zukunft Aichach (BZA) bei seiner Versammlung am Dienstag im Gasthaus Re(h)staurant, dazu einen Ersatzmann für den Fall, dass bis zur Wahl am 15. März jemand ausfallen sollte.

Ganz oben auf dieser Liste steht der Name von Erol Duman, der aktuell der einzige Vertreter dieser Gruppierung im Aichacher Stadtrat ist. Über einen möglichen Kandidaten für das Amt des ersten Bürgermeisters wurde bei dieser Gelegenheit trotz einiger Gerüchte im Vorfeld über eine Kandidatur Dumans nicht gesprochen.

Vor sechs Jahren startete das Bündnis, seither ist Erol Duman im Stadtrat tätig. Bei der Begrüßung meinte er: „Damals haben wir einen Baum gepflanzt, jetzt sehen wir die Früchte. Der Mensch braucht Vitamine zum Leben. Wir geben der Stadt die Vitamine.“ In sechs Jahren habe er einiges erlebt, positiv und auch weniger. „Ich will, dass die Bürger mehr Mitsprache haben. Man muss vorausdenken und man muss Visionen haben“, sagte der Stadtrat. Als Wahlleiter war Marc Sturm engagiert worden, der jetzt für die Freie Wählergemeinschaft in den Stadtrat einziehen will. Der Jurist sollte dafür sorgen, dass das Verwaltungskorsett passte bei dieser Veranstaltung.

Der Wahlvorgang wurde schnell abgewickelt. Auf den 20 abgegebenen Stimmzetteln stießen jeweils alle Kandidaten in der vorbereiteten Reihenfolge auf Zustimmung. Zum Abschluss erklärte Erol Duman: „Zusammenarbeit ist wichtig. Wir werden uns treffen, um Projekte zu erarbeiten. Niemand ist perfekt, aber ein Team kann es sein.“

Die 30 Kandidaten für das Aichacher Stadtparlament stammen aus zehn Ortsteilen, haben ein Alter zwischen 28 und 61 Jahren; darunter sind 13 Frauen und 17 Männer. Zehn von ihnen fehlten am Dienstagabend entschuldigt. Die übrigen präsentierten sich mit ihren Vorstellungen. Andreas Hussmann beklagte die Dauer von Baugenehmigungen, auf die man bisweilen über ein Jahr warten müsse. Außerdem sagte er: „Wir haben jetzt schon absolutes Verkehrschaos in Aichach. Ich habe viele Ideen für Aichach.“

