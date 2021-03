17:35 Uhr

30 Menschen lassen sich gleich am ersten Tag in Pöttmes testen

Plus Bürgermeister Mirko Ketz ist der Erste, der sich in der neuen Pöttmeser Schnellteststation in der Turnhalle auf Corona testen lässt. Und so funktioniert's.

Von Vicky Jeanty

Am Mittwochabend war Bürgermeister Mirko Ketz der erste Kunde der neuen Schnellteststation in der Pöttmeser Schulturnhalle an der Gartenstraße. Eine halbe Stunde nach Eröffnungsbeginn um 18 Uhr warteten mit dem Bürgermeister bereits 13 Personen auf ihr Corona-Testergebnis. Nach zwei Stunde hatten knapp 30 Bürger die Prozedur über sich ergehen lassen.

Am Mittwochabend war der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz der erste Kunde der Pöttmeser Teststation. Rettungssanitäter Jonas Lauber war für die Prozedur in der Schulturnhalle zuständig. Der Covid-Schnelltest ist kostenlos. Dieses Angebot soll den Interessenten vorläufig bis Ende März an zwei Wochentagen zur Verfügung stehen. Bild: Vicky Jeanty

Einsatzleiter Markus Werno bilanzierte zufrieden: „Der Service wurde gut angenommen. Alles ist gut gelaufen.“ Mit weiteren zehn ehrenamtlichen Rettungssanitätern vom Roten Kreuz Pöttmes war er für die gesamte Logistik und den geregelten Ablauf zuständig. Die Aktion geschieht im Auftrag des Landratsamtes, das auch für die anfallenden Kosten aufkommt. Ausdrücklich lobte Werno die große Unterstützung vonseiten der Gemeinde und der Schule.

Zehn Pöttmeser Sanitäter sind in der Teststation im Einsatz

Um für einen eventuellen Andrang am Eröffnungstag gut gerüstet zu sein, waren die Pöttmeser Sanitäter bewusst mit zehn Mann im Einsatz. Je nach Zulauf könne diese Zahl auch reduziert werden, sagte Werno. Der kostenlosen Service stehe im Übrigen auch Interessenten aus den umliegenden Landkreisen zur Verfügung.

Der Ablauf ist genau geregelt. Vor dem Betreten der Turnhalle müssen die Hände desinfiziert sein. Zur Registrierung wird der Personalausweis vorgelegt, dann bekommt der Besucher ein grünes Band mit einer Nummer ums Handgelenk. Nach dem Test, bei dem das Stäbchen in die Nase eingeführt wird, heißt es, eine Viertelstunde warten. Solange dauert die Auswertung des Abstrichs. Bei Aufruf der Nummer wird der Testperson der schriftliche Bescheid mit dem jeweiligen Ergebnis ausgehändigt. Dieses Ergebnis hat eine Gültigkeit von 48 Stunden.

Bei einem positiven Corona-Test wird Isolation angeordnet

Sollte der Test positiv sein, wird sofort die häusliche Isolation angeordnet mit der Auflage, umgehend einen Arzt aufzusuchen. Sollte dort ein PCA-Test das positive Ergebnis bestätigen, ist es Aufgabe des Landratsamtes, auf die Einhaltung der Quarantäne zu achten. Sowohl die positiven wie auch die negativen Ergebnisse der Testpersonen werden nach jeder Testreihe unmittelbar an das Landratsamt weitergeleitet.

Vorerst sei von offizieller Seite geplant, die Pöttmeser Teststation bis Ende März anzubieten. „Es hängt von der Nachfrage ab, ob die Frist darüber hinaus verlängert wird“, sagte Werno.. Seiner Meinung nach könnte das Schnelltestangebot auch ein erster Schritt in die Lockerung sein. Für den kostenlosen Service spreche letztendlich auch der – noch – kostenpflichtige Selbststest.

Testsstation Pöttmes: Turnhalle an der Gartenstraße 28. Mittwochs von 18 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Elektronische Anmeldung über www.Terminland.de/teststation_poettmes/

