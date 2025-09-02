30-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto und prallt in Leitplanke

Mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen ist eine 30-jährige Autofahrerin mit ihren vier Beifahrern. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 1.45 Uhr zu dem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tränk und dem Aichacher Stadtteil Gallenbach.

Bei dem Unfall bei Gallenbach bleiben alle Insassen unverletzt

Im Bereich der B300-Unterführung verlor die Frau in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte in die Leitplanke. Alle fünf Personen blieben unverletzt. Der Wagen wurde aber so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. (hop)