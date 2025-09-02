Icon Menü
30-Jährige verliert bei Gallenbach die Kontrolle über ihr Auto und prallt in Leitplanke

Gallenbach

30-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto und prallt in Leitplanke

Mit vier Beifahrern im Auto kommt eine Frau beim Aichacher Stadtteil Gallenbach in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab. Bei dem Unfall entsteht hoher Sachschaden.
    Eine 30-Jährige kam mit ihrem Wagen bei Gallenbach von der Straße ab und prallte in die Leitplanke.
    Eine 30-Jährige kam mit ihrem Wagen bei Gallenbach von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen ist eine 30-jährige Autofahrerin mit ihren vier Beifahrern. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 1.45 Uhr zu dem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tränk und dem Aichacher Stadtteil Gallenbach.

    Bei dem Unfall bei Gallenbach bleiben alle Insassen unverletzt

    Im Bereich der B300-Unterführung verlor die Frau in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto und prallte in die Leitplanke. Alle fünf Personen blieben unverletzt. Der Wagen wurde aber so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. (hop)

