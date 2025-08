30 Jahre Ferienprogramm: Rehlinger feiern eine Erfolgsgeschichte

Vor 30 Jahren hatten Inge Gulden und Gitta Müllegger aus Rehling die Idee, den Kindern während der Sommerferien ein wenig Abwechslung zu bieten. Sie riefen ein Ferienprogramm ins Leben. Dass diese Einrichtung so einschlagen sollte, wie sie es seither tut, das hatten die beiden Frauen nicht im Traum erwartet. Auch diesmal sind die Angebote schon fast wieder ausgebucht. Der 30. Geburtstag war Anlass, diese Erfolgsgeschichte zu feiern.

Icon vergrößern Blumen und Geschenke gab es für die beiden Hauptorganisatorinnen des Rehlinger Ferienprogramms. Links Inge Gulden, rechts Gitta Müllegger. Hinten von links Maria Hengster (Unterstützerin), Bürgermeister Christoph Aidelsburger und die Helferinnen Bianca Satzger und Ingrid Lindermeir. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blumen und Geschenke gab es für die beiden Hauptorganisatorinnen des Rehlinger Ferienprogramms. Links Inge Gulden, rechts Gitta Müllegger. Hinten von links Maria Hengster (Unterstützerin), Bürgermeister Christoph Aidelsburger und die Helferinnen Bianca Satzger und Ingrid Lindermeir. Foto: Josef Abt

Dafür bot sich der Startschuss ins diesjährige Ferienprogramm an: die „Lange Rehlinger Filmnacht“, die bereits am letzten Schultag in der Schulturnhalle stattfand. Das ist für viele Kinder alljährlich ein absolutes Muss zum Start in die Ferien. Rund 100 Kinder dreier Altersstufen hatten ihren Spaß an den drei Filmen. Dazu gab es Popcorn, Wurstsemmeln und Getränke.

Vor Beginn des letzten Films wurden Inge Gulden und Gitta Müllegger mit einem besonderen Auftritt überrascht. Eine Gruppe junger Mädchen postierte sich mit Philipp Satzger am Akkordeon vor der Filmleinwand. An den Gesichtern der beiden „Erfinderinnen“ des Ferienprogramms war abzulesen, wie gut die Überraschung gelungen war. Sie freuten sich über einen gelungenen Liedvortrag der Mädchen: ein Auszug aus dem Familien-Musical „Die Kuah, die wollt ins Kino gehen“.

Icon vergrößern Die Mädchen sangen "Die Kuah, die wollt ins Kino gehn" zur Ehrung der beiden Organisatorinnen des Rehlinger Ferienprogramms, Inge Gulden und Gitta Müllegger, die diese Einrichtung vor 30 Jahren ins Leben gerufen hatten. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Mädchen sangen "Die Kuah, die wollt ins Kino gehn" zur Ehrung der beiden Organisatorinnen des Rehlinger Ferienprogramms, Inge Gulden und Gitta Müllegger, die diese Einrichtung vor 30 Jahren ins Leben gerufen hatten. Foto: Josef Abt

Daran schlossen sich Dankesworte an die beiden „Urgesteine aus dem Gründerjahr“ an, die inzwischen unterstützt werden von Marina Schwemmer, Bianca Satzger und Ingrid Lindermeir. „Ohne euch würde es diese tolle Einrichtung in Rehling nicht geben und viele von uns, heute schon Eltern von den vielen Kindern, waren damals schon als Kind mit dabei und ihr habt sie alle mit spannenden und informativen Themen begeistert“, hieß es in der Laudatio.

Ferienprogramm: Über 700 Veranstaltungen in 20 Jahren

In den 30 Jahren hat das Team über 700 Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Das Rehlinger Ferienprogramm hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Die heuer geplanten 31 Veranstaltungen sind fast alle größtenteils belegt. Wöchentlich gibt es zwei bis drei Angebote zum Thema Sport, Kultur, Kreativität, Aktionen mit Tieren oder Busausflüge.

Stellvertretend für die Familien sprachen das unterstützende Team den beiden Organisatorinnen Dank und Anerkennung aus: „Für euer Engagement und Organisationstalent, den Mut, die Geduld mit den Kindern, die Freude, die Vielseitigkeit, grenzenlose Kreativität und die Leidenschaft auch für das Durchhaltevermögen, mit denen ihr die Kinder stets begeistert.“

Damit hatten Gulden und Müllegger nicht gerechnet. Sie erhielten nicht nur großen Applaus in der überfüllten Turnhalle, sondern jeweils auch einen Kinostuhl mit „Dankes-Plakette“, einen Blumenstrauß und eine große Karte, unterschrieben von allen Grundschulkindern. Bürgermeister Christoph Aidelsburger ebenfalls diese Einrichtung und das „beispiellose Engagement“. Als Beispiel nannte er eine fünftägige Radtour ins Altmühltal im Jahr 2001.