„Graue Energie“ neben „grünem“ Solarpark bei Oberwittelsbach

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass der Solarpark beim Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach ans Netz gegangen ist. Jetzt will der Betreiber neben der Anlage 30 Batteriespeicher aufstellen. Gespeichert werden soll in ihnen aber nur zu einem geringen Teil die „grüne“ Energie aus dem Solarpark, sondern sogenannter „grauer Strom“ aus dem Netz. Über den Bauantrag diskutierte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung kontrovers. Schließlich fand sich eine Mehrheit für den Antrag – entgegen der Empfehlung des Bauamts.

