24.12.2018

3000 Euro aus Eisingersdorf für den guten Zweck

Dorfgemeinschaft setzt sich erneut gemeinsam ein. Besucher trotzen dem anhaltenden Regen

Bei Temperaturen knapp unter zehn Grad plus und Dauerregen fällt es nicht gerade leicht, weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. Die äußeren Bedingungen waren alles andere als ideal am Samstag beim Weihnachtsmarkt im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf. Umso erstaunlicher, dass die Zahl der Besucher sich dennoch in etwa auf dem Vorjahresniveau bewegte.

Auf dem Platz vor dem Schützenheim hatten Helfer Holzspäne verstreut, damit die Gäste beim Verzehr von Würsten und beim Genuss von Glühwein nicht gleich im Matsch stehen mussten. Außerdem sorgten große Schirme für Schutz.

Der Nikolaus kam mit einem Pferd. Als er sich verabschiedet hatte, wurde Geld verteilt. Insgesamt 3000 Euro gingen an vier Empfänger. Der größte Teil ging an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks: Die 2000 Euro, die Inka Sommer entgegennahm, stammten aus dem Verkaufserlös von über 1000 Sternen. Die Veranstalter in Eisingersdorf hatten zudem großzügig aufgerundet. 500 Euro gingen an die Schule in Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) und je 250 Euro an den Musikverein Aindling und an den Musikverein Thierhaupten (Landkreis Thierhaupten).

Aindlings Bürgermeister Tomas Zinnecker, der den Markt offiziell eröffnet hatte, lobte das Engagement der Dorfgemeinschaft: „Es freut mich sehr, dass ihr insgesamt 3000 Euro gespendet habt.“ Der Krieger- und Soldatenverein Pichl, der Stopselclub Eisingersdorf, der Gartenbauverein Pichl, die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach, der FC Binnenbach und der Schützenverein Eichenlaub Eisingersdorf traten erneut gemeinsam auf.

Wer kurz vor dem Heiligen Abend noch etwas suchte, um den Christbaum aufzuwerten, konnte Krippen oder Dekorationsartikel erwerben. Zum Essen gab es etwas, das wohl nur hier angeboten wird: Eisingastoifa Kiachla. Also Kücherl, die von Frauen aus dem Ort zubereitet worden waren. Die Bläsergruppe Aindling spielte ebenso auf wie später die Turmbläser Thierhaupten. (jeb)

Themen Folgen