31-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto bei Sand

Eine 31-Jährige hat sich am Mittwochnachmittag beim Todtenweiser Ortsteil Sand mit ihrem Auto überschlagen. Trotzdem blieb die Fahrerin unverletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 14 Uhr, als die Frau von Langweid in Richtung Sand unterwegs war. Etwa einen Kilometer nach der Lechbrücke kam sie aus derzeit noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich im angrenzenden Acker und blieb auf dem Dach liegen. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. (AZ)