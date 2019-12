10:00 Uhr

32-Jährige mit 3,2 Promille in Altomünster unterwegs

Mit 3,2 Promille war eine 32-Jährige am Donnerstagabend in Altomünster unterwegs. Die Polizisten reagieren entsprechend. (Symbolfoto)

Die Streife der Polizeiinspektion Dachau konnte am Donnerstagabend ihren Augen kaum trauen, als sie den Wert auf dem Alkoholtester sahen. Mit 3,2 Promille war eine 32-Jährige in ihren Auto in Altomünster unterwegs. Die Polizei kontrollierte die Golffahrerin und führte einen Alkoholtest durch.

3,2 Promille: Altomünsterin ist Führerschein länger los

Bei der Altomünsterin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die 32-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, zusätzlich ist die Frau ihren Führerschein für längere Zeit los. (AN)

