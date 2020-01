vor 41 Min.

32 Königspaare verleihen dem Gauschützenball Glanz

Der Einmarsch beim Gauschützenball in der TSV-Halle in Aichach fällt besonders prächtig aus. Der gesellschaftliche Höhepunktkommt auch bei jungen Leuten an.

Von Erich Echter

Der Gauschützenball gehört zu einem der schönsten Bälle in der Aichacher Narrenhochburg, der TSV-Turnhalle. 32 Königspaare von den verschiedenen Gauvereinen bildeten am Samstag eine Augenweide für die Ballbesucher.

Seit 59 Jahren gibt es den Aichacher Gauschützenball

Seit 59 Jahren ist der Gauschützenball vor Dreh- und Angelpunkt im gesellschaftlichen Leben der Schützen im Gau Aichach. Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir zeigte sich recht angetan davon, dass sich die Würdenträger der Vereine so fesch herausgeputzt hatten. Begrüßen konnte Lunglmeir Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Birgit Cischek, die unter den Ballbesuchern auszumachen waren. Lobende Worte gab es für den stellvertretenden Gauschützenmeister Franz Marb, der das Programm der Veranstaltung vorbereitet hatte. Für den richtigen Sound sorgte die Band „Tropical Rain“.

Den festlichen Einmarsch führt die Gaujugendkönigin an

Angeführt wurde der Zug der Könige von Gaujugendkönigin Helena Müller, ihrer Schwester Lorena (beide Vereinigte Schützen Kühbach), die die Königswürde in ihrem Verein erzielt hatten, und dem Gauschützenmeister Lunglmeir.

Den Aufmarsch der Königspaare und Gauschützenkönige moderierte Franz Achter, der das locker über die Bühne brachte. Mit an der Spitze beim Einzug waren die amtierende Gaudamenkönigin in der Disziplin Luftgewehr, Anja Beluzzi, von den Vereinigten Schützen Oberbernbach und ihr Ehemann Marcello. Diesem Paar folgten der Gauschützenkönig in der Disziplin Luftgewehr, Christian Baur von „Grüne Eiche“ Schönbach, und seine Liesl Daniella Golling sowie der Gauschützenkönig in der Disziplin Luftpistole, Herbert Greifenegger von den Hubertus-Schützen Walchshofen, und seiner Gattin Elisabeth. Der fünfte königliche Repräsentant des Schützengaues war Horst Willfahrt von der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach, in der Disziplin Aufgelegt, der mit seiner Ehefrau Inge in den Saal einzog.

Nach dem Einzug der Schützenpaare und den Ehrentänzen für die Gaukönige war das Tanzparkett frei für das gesamte närrische Schützenvolk. Um den Aufmarsch der Königinnen und Könige nicht zu verpassen, hatten sich bereits vor Ballbeginn zahlreiche Gäste in die TSV-Turnhalle gedrängt. Unter den Ballbesuchern waren zahlreiche Jungschützen auszumachen.

Von 40 Vereinen kommen 32 Königspaare zum Gauschützenball Aichach

Gauschützenmeister Gerhard Lunglmair freute sich über die zahlreichen Gäste und Würdenträger. „32 Königspaare – wenn man bedenkt, dass der Schützengau aus 40 Vereinen besteht, ist dass eine tolle Sache. Denn Leuten gefällt es beim Gauschützenball“, sagte Lunglmeir erfreut. Eine Gruppe Jungschützen mit Nico Thum, Nicole Mayr, Lena Mayr, Laura Held und Michael Mayr von Hubertus Walchshofen war von der Stimmung beim Ball begeistert. „Wir waren letztes Jahr schon hier und kommen im nächsten Jahr bestimmt wieder“, hieß es von der Gruppe.

Im Laufe des Abends präsentierte die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ihr Programm. Für Franz Achter und Gaujugendleiter Paul Schapfl hatte das Prinzenpaar das Aichacher Narrenblech parat, als Dankeschön für ihr Engagement beim Gau.

