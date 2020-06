11:00 Uhr

34-Jähriger verhindert Zusammenstoß und landet im Acker

Weil ein Kleintransportfahrer am Donnerstagmittag den Seat-Fahrer übersieht, weicht dieser in Bergkirchen nach rechts aus und landet im Getreidefeld.

Ein 58-Jähriger bog am Donnerstagmittag mit seinem Kleintransporter von der Blumenstraße in Bergkirchen (Kreis Dachau) nach links in die Kreisstraße DAH 4 ein. Er übersah laut Polizei einen von rechts kommenden Seat.

34-Jähriger landet im Getreidefeld

Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 34-jährige Seat Fahrer nach rechts aus und landete im angrenzenden Getreidefeld.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

