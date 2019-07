vor 41 Min.

35-Jähriger mit 160 Stundenkilometern unterwegs - Drogeneinfluss?

Mit 160 Stundenkilometern war ein Raser am Montag zwischen Mainbach und Motzenhofen unterwegs. Doch nicht nur die Geschwindigkeit war ein Problem.

Einer Polizeistreife fiel am Montagmittag zwischen Motzenhofen und Mainbach ein vorausfahrender BMW auf. Da bei der Fahrt laut Polizei Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern erreicht wurden, wurde der Raser in Mainbach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da beim 35-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. (AN)

