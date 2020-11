28.11.2020

35 Jahre in der Kinder- und Jugendilfe: Michael Hahn geht in den Ruhestand

Michael Hahn hat 27 Jahre die Kinder- und Jugendhilfe der KJF im Wittelsbacher Land geleitet. Jetzt nimmt er Abschied. Worauf er sich nun besonders freut.

Michael Hahn nimmt Abschied: Nach mehr als 35 Jahren bei der Kinder- und Jugendfürsorge (KJF) Augsburg und nach 27 Jahren als Leiter der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land verabschiedet sich der 65-jährige Heilpädagoge – wegen Corona ohne Feierlichkeiten – zum 1. Dezember in den Ruhestand. Hahn betont in einer Mitteilung: "Ich war sehr gerne bei der KJF Augsburg tätig, die Möglichkeiten, kreativ zu arbeiten und etwas zu gestalten, habe ich in all den Jahren an meinem Arbeitgeber sehr geschätzt.“

Auch umgekehrt gibt es ein Lob. "Mit Michael Hahn verabschieden wir bei der KJF Augsburg einen unermüdlichen Kämpfer für die Belange der Kinder- und Jugendhilfe, der im Landkreis Wittelsbacher Land mit hohem persönlichen Engagement viel erreicht und aufgebaut hat“, sagt Daniel Kiesel, Vorstand Soziales bei der KJF Augsburg. Die KJF sei ihm großen Dank verpflichtet.

Michael Hahn ist als Erzieher ins Berufsleben gestartet

Michael Hahn ist gelernter Erzieher und begann nach seiner Ausbildung Mitte der 1970er-Jahre in einem heilpädagogisch orientierten Kinderheim zu arbeiten. 1983 begann er eine zweijährige Ausbildung zum Heilpädagogen. Gleich danach arbeitete er im Augsburger Frère-Roger-Kinderzentrum, das ebenfalls zur KJF Augsburg gehört. Im Jahr 1993 wechselte er für die KJF Augsburg in den Landkreis Aichach-Friedberg. Dort wurde damals die Heilpädagogische Tagesstätte in Obergriesbach eröffnet. "Mit einer Gruppe mit acht Kindern und zwei Mitarbeiterinnen haben wir damals angefangen“, erinnert sich Hahn. Bald kam eine zweite Gruppe dazu, die Einrichtung wuchs und schließlich übernahm Michael Hahn die Leitung.

Im Laufe der Jahre weitete sich das Angebot der KJF Augsburg im Landkreis Aichach-Friedberg immer weiter aus: Ambulante Angebote der Familienhilfe kamen dazu, außerdem Angebote an Schulen und das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing. Zuletzt war Hahn als Leiter der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land für ein Team von 110 Mitarbeitenden verantwortlich.

Was Michael Hahn im Ruhestand plant

Dem Ende seines Arbeitslebens sehe er mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen, so Michael Hahn. Er freue sich zum Beispiel sehr auf seine neue zeitliche Flexibilität: "Einfach mal zum Wandern zu fahren, wenn ich spontan Lust dazu habe.“ Außerdem, so verrät der angehende Ruheständler, wolle er den Gabelstaplerführerschein machen. Darüber hinaus wird Michael Hahn weiterhin als Dozent an der KJF Fachakademie für Heilpädagogik in Augsburg und außerdem im Kissinger Mehrgenerationenhaus tätig bleiben.

Einen direkten Nachfolger für Michael Hahn als Leiter der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land wird es nicht geben. Stattdessen werden die KJF Dienste und Einrichtungen im Landkreis Wittelsbacher Land organisatorisch vom Frère-Roger-Kinderzentrum in Augsburg betreut. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen