Autofahrer kommt von der Straße ab und landet im Graben

Leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Freitag bei einem Unfall in Aindling zugezogen. Der 37-Jährige kam laut Polizei alleinbeteiligt von der Straße ab. Die Unfallursache ist der Polizei schnell klar.

Wegen 18.25 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße AIC9 vom Rehlinger Ortsteil Gamling kommend in Richtung Aindling. Dabei kam er alleinbeteiligt von der Straße ab, touchierte zwei Fahrbahnbegrenzungspfosten und landete im Graben.

Das Auto setzt eigenständig einen Notruf ab

Wegen des Unfalls setzte das Fahrzeug eigenständig einen Notruf, einen sogenannten „E-Call“ ab, so die Polizei. Der Fahrer, welcher sich alleine im Auto befand, erlitt leichte Verletzungen am Finger. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Weil der 37-jährige alkoholbedingte Auffälligkeiten zeigte, führten die hinzugekommenen Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 1,78 Promille.

Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (bac)