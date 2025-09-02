Icon Menü
39-Jähriger verletzt zwei Bewohner mit Hammer in Asylunterkunft in Adelzhausen

Adelzhausen

Hammerangriff in Adelzhausen: Mann verletzt zwei Personen

Ein Streit in einer Asylunterkunft in Adelzhausen eskaliert: Ein 39-Jähriger greift einen Mann und eine Frau mit einem Hammer an. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.
    Mit einem Hammer hat ein 39-jähriger Mann in einer Asylunterkunft in Adelzhausen zwei weitere Bewohner verletzt. Die Polizei hat ihn festgenommen.
    Mit einem Hammer hat ein 39-jähriger Mann in einer Asylunterkunft in Adelzhausen zwei weitere Bewohner verletzt. Die Polizei hat ihn festgenommen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am Sonntag in einer Asylunterkunft in Adelzhausen gekommen. Das berichtet am Dienstagnachmittag das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein 39-Jähriger wurde festgenommen.

    wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.15 Uhr offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und einer 47-jährigen Bewohnerin sowie einem 48-jährigen Bewohner. Im weiteren Verlauf griff der 39-Jährige die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Hammer an. Beide Personen wurden dabei verletzt.

    Bewohner kommen den Angegriffenen in Adelzhausen zu Hilfe

    Bewohner bemerkten den Vorfall und kamen den beiden zu Hilfe. Außerdem wurde die Polizei verständigt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 39-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Den Hammer stellten sie sicher.

    39-Jähriger befindet sich in Justizvollzugsanstalt

    Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Montag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen, und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

    Wie Lorenz Braun, Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen, auf Nachfrage mitteilt, seien die Bewohner der Unterkunft bislang noch nie negativ in Erscheinung getreten. Rund 15 Personen leben dort „in zwei, drei Familien“ zusammen. Auch die dort lebenden Kinder gingen in den Kindergarten und zur Schule: „Es war bislang immer lautlos.“ (bac/ddur)

