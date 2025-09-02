Hammerangriff in Adelzhausen: Mann verletzt zwei Personen

Zu einem versuchten Tötungsdelikt ist es am Sonntag in einer Asylunterkunft in Adelzhausen gekommen. Das berichtet am Dienstagnachmittag das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein 39-Jähriger wurde festgenommen.

wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.15 Uhr offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und einer 47-jährigen Bewohnerin sowie einem 48-jährigen Bewohner. Im weiteren Verlauf griff der 39-Jährige die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Hammer an. Beide Personen wurden dabei verletzt.

Bewohner kommen den Angegriffenen in Adelzhausen zu Hilfe

Bewohner bemerkten den Vorfall und kamen den beiden zu Hilfe. Außerdem wurde die Polizei verständigt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 39-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Den Hammer stellten sie sicher.

39-Jähriger befindet sich in Justizvollzugsanstalt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Montag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen, und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Wie Lorenz Braun, Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen, auf Nachfrage mitteilt, seien die Bewohner der Unterkunft bislang noch nie negativ in Erscheinung getreten. Rund 15 Personen leben dort „in zwei, drei Familien“ zusammen. Auch die dort lebenden Kinder gingen in den Kindergarten und zur Schule: „Es war bislang immer lautlos.“ (bac/ddur)