00:34 Uhr

40 Jahre im Spital

Ein sehr seltenes Dienstjubiläum feierte Anni Nießl im Aichacher Heilig-Geist-Spital. Seit 40 Jahren ist sie im Hauswirtschaftsbereich des Alten- und Pflegeheims der Spitalstiftung beschäftigt und ist damit die dienstälteste Beschäftigte.

Sie erlebte noch das „alte“ Heim vor dem Umbau in den 90er-Jahren, als die Bewohner noch als „Rüstige“ ins Heim einzogen. 31 Jahre arbeitete sie auch noch mit den Klosterschwestern aus Mallersdorf zusammen und erlebte in dieser Zeit mit Schwester Hildegunda, Schwester Alma und Schwester Edelhilda drei verschiedene Oberinnen. Im Dezember 2009 wurde der Konvent in der Spitalstiftung aufgelöst und die Schwestern ins Mutterhaus nach Mallersdorf berufen. Zum 40. Dienstjubiläum gratulierten Heimleiter Hans Eberle, Bürgermeister Klaus Habermann und die Personalratsvorsitzende Karin Lindermeir. (AN, Foto: Sabine Fuchs)

