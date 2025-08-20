Icon Menü
40 Jahre Kleinkunstbühne Weilachmühle: Das Jubiläumsprogramm steht

Altomünster-Thalhausen

Weilachmühle Thalhausen: Das Herbstprogramm steht

Die Weilachmühle feiert mit der Spielzeit 2025/26 ein Jubiläum: 40 Jahre Kleinkunstbühne. Zum Auftakt kommt Fokus-Gründer Helmut Markwort.
    • |
    • |
    • |
    Mit seinem Solo-Programm „As Letzte“ begeisterte der Schauspieler und Musiker Michael Fitz jüngst im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Er tritt im Dezember in der Weilachmühle Thalhausen auf.
    Mit seinem Solo-Programm „As Letzte“ begeisterte der Schauspieler und Musiker Michael Fitz jüngst im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Er tritt im Dezember in der Weilachmühle Thalhausen auf. Foto: Aneta Rathgeber (Archivbild)

    1986 erfüllte sich Berti Well einen Traum: Er eröffnete die Weilachmühle im Altomünsterer Ortsteil Thalhausen (Landkreis Dachau) als Gastwirtschaft und Kleinkunstbühne. Sie machte sich schnell einen Namen – bei Künstlern ebenso wie beim Publikum. In Thalhausen gastierten bekannte Kabarettgrößen von Gerhard Polt bis Dieter Hildebrandt, von Georg Ringsgwandl und Fredl Fesl bis zu Erwin Pelzig und Monika Gruber. Die Weilachmühle feiert mit der Spielzeit 2025/26 das Jubiläum 40 Jahre Kleinkunstbühne. Das Programm steht.

    Im Dezember 2011 übernahm die Familie Tesch die Weilachmühle und hält seither die Kleinkunst-Tradition dort aufrecht. Die Teschs wollen eine besondere Jubiläumssaison bieten. Den Auftakt macht Focus-Gründer Helmut Markwort, der mit Schauspielerin Anika Pages die Jubiläumsspielzeit eröffnet. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Auf dem Programm stehen Volkstanzabende, Krimi Dinners, das Duo Tom & Häns, Claudia Pichler, Vollblutmusiker Michael Fitz, Schauspiel-Ikone Brigitte Hobmeier und die NouWell Cousines. Auch Franziska Wanninger, Alfred Mittermeier, Sara Brandhuber und die Well-Buam dürfen nicht fehlen. Die Jubiläumsspielzeit vereint Tradition und Moderne, Nachdenkliches und Humorvolles. Der Vorverkauf hat bereits begonnen – für einige Veranstaltungen sind laut Mitteilung nur noch wenige Restkarten verfügbar. Tickets gibt es online über die Website der Weilachmühle. (AZ)

