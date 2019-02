vor 44 Min.

43 Jahre Kirchenverwalterin

43 Jahre lang war Annemarie Mägele aus Affing-Gebenhofen Kirchenpflegerin in der Pfarrei Mariä Geburt in Gebenhofen. In dieser Zeit hatte sie viel zu tun. Die Pfarrkirche wurde innen und außen saniert, die Heizung wurde erneuert und ein Volksaltar wurde in das Gotteshaus integriert – Aufgaben, die weit über das übliche Pensum eines Kirchenpflegers hinausgehen.

Als Kirchenpflegerin war Annemarie Mägele zusammen mit dem Pfarrer und den übrigen Mitgliedern der Kirchenverwaltung für die Haushaltsplanung und damit die Finanzen der Pfarrei zuständig. Bei der Verabschiedung sagte Pfarrer Max Bauer: „Sie waren ihrer Zeit voraus.“ Er ergänzte: „Vor 43 Jahren war das noch eine typische Männerdomäne. Sie haben dieses wichtige Amt übernommen und damit ein Stück Emanzipation in die Kirche gebracht. Für ihr außerordentliches Engagement und ihre lange Tätigkeit erhielt Annemarie Mägele das goldene Ulrichskreuz, das ihr der Pfarrer im Auftrag von Generalvikar Monsignore Harald Heinrich und von Bischof Konrad Zdarsa überreichte. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Bischof von Augsburg an Ehrenamtliche verleihen kann. Als besonderen Dank von der Pfarrei erhielt Mägele zudem eine Darstellung von Anna Selbdritt, eine seit dem 13. Jahrhundert übliche Darstellung. Der Begriff „Selbdritt“ ist das alte Wort für „zu dritt“. Anna Selbtritt bezeichnet die Darstellung der heiligen Anna mit ihrer Tochter Maria und dem Jesusknaben.

Der Seelsorger freute sich, dass Andrea Engelhard das Amt der Kirchenpflegerin übernimmt. Unterstützung erhält sie von den weiteren Mitgliedern der Kirchenverwaltung: Martina Mägele, Josef Rappolder und Michael Zeitlmeir. Bauer bedankte sich auch bei Erwin Hugl und Josef Steinherr für ihre Arbeit in der Kirchenverwaltung. Beide hatten nicht mehr kandidiert. (chsm)

