Autofahrer fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Einen 43-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Aichach in der Franz-Beck-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte laut Polizei fest, dass der 43-Jährige keinen gültigen Führerschein hat. Da die Einsatzkräfte zusätzlich drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann bemerkten, führten sie einen Drogentest bei ihm durch. Dieser verlief positiv.

Polizei ermittelt gegen den Autofahrer

Die Einsatzkräfte unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 43-Jährigen. Gegen den Mann wird nun laut Polizei unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (bac)