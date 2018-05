22.05.2018

47-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Dachau

Autofahrer übersieht Mann auf Roller

Ein 47-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 471 nahe Dachau gestorben. Ein 53-jähriger Brandenburger war auf der Bundesstraße B471 mit seinem Wagen der Marke Toyota in Richtung Oberschleißheim unterwegs. Gegen 4.20 Uhr wollte er kurz nach der Abfahrt in Richtung Dachau-Ost einen Lastwagen überholen und scherte auf die Gegenspur aus. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei wohl den entgegenkommenden 47-Jährigen, der auf einem Piaggio-Roller unterwegs. Es kam zu einem heftigen frontalen Zusammenstoß. Der Piaggio-Fahrer wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auto und Roller wurden erheblich beschädigt. Der Roller fing zudem noch Feuer. Der Gesamtschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung des Unfallherganges sowie der Ursache gab die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die Unfallstelle war in beiden Richtungen circa dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Dachau und Karlsfeld waren an der Unfallstelle im Einsatz. (nsi)

Themen Folgen