vor 18 Min.

48-Jähriger landet mit seinem Auto im Straßengraben

Ein 48-jähriger Mann kommt mit seinem Auto bei Walchshofen von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben. Er kann sich selbst helfen.

Vom Kurs abgekommen ist am Montag ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto bei Walchshofen. Laut Polizei war der Mann gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße von Aichach in Richtung Inchenhofen unterwegs. Unmittelbar nach Walchshofen geriet er mit seinem Auto alleinbeteiligt auf das rechte Bankett. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und landete damit im Graben. Der 48-Jährige konnte sich selbst unverletzt aus seinem Fahrzeugwrack befreien. Am Auto entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AN)

