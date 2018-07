09:19 Uhr

48-jähriger Motorradfahrer aus Aichach-Friedberg stirbt bei Innsbruck

Der Mann war mit dem Motorrad unterwegs. Er weichte einem entgegenkommenden Lastwagen aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen Bus.

Von Carmen Jung

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstagvormittag in Österreich ein 48-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Brenner Bundesstraße B182 auf Höhe Innsbruck.

Schwerer Unfall: Mann aus Aichach-Friedberg verunglückt

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, war der 48-Jährige mit zwei weiteren Motorradfahrern bergwärts in südlicher Richtung unterwegs. Er fuhr in der Mitte. In einer Rechtskurve kam ihm ein Lastwagen entgegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand streiften sich nach Angaben der Polizei beide Fahrzeuge. Daraufhin wich der Motorradfahrer nach rechts aus und verringerte seine Kurvenlage.

In der Folge geriet der 48-Jährige mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden Bus, den ein 28-Jähriger lenkte. Der 48-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt versorgte ihn an Ort und Stelle. Dem Notarztteam gelang es zunächst, ihn zu reanimieren. In der Klinik in Innsbruck erlag er dann aber doch seinen schweren Verletzungen.

Der Busfahrer wurde leicht verletzt und nach seiner Behandlung in der Klinik in Innsbruck von einem Krisenteam psychologisch betreut. Die knapp zehn Buspassagiere blieben unverletzt und konnten mit einem Ersatzbus weiterfahren. Die B182 war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Bus wurde im Frontbereich stark beschädigt, am Motorrad entstand Totalschaden.

