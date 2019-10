16.10.2019

50 Jahre Reitanlage Koppold

In Untermauerbach dreht sich seit Jahren alles um die Pferde

Zum 50-jährigen Bestehen der Reitanlage in Untermauerbach (Stadt Aichach) richtete Stallbesitzerin Christine Wintermayer ein Fest für die Einsteller aus. Ihr Vater, Rupert Koppold, gründete den Betrieb vor 50 Jahren. Mit dem Einverständnis der Eltern und deren finanzieller Unterstützung, kaufte er sein erstes eigenes Pferd, mit dem er drei Fohlen züchtete. 1969 baute er sein Haus und zwölf Pferdeboxen an der Hirschtränk in Untermauerbach.

1972 baute Koppold das Reiterstüberl und daneben eine kleine Halle. Bis dahin waren die Reiter nur im Gelände unterwegs gewesen, doch die steigende Nachfrage machte den Bau der Halle notwendig. Der Reitbetrieb schloss sich an den Verein der Sportgemeinschaft Mauerbach an. Von da an stand Koppold jeden Tag in der Halle und unterrichtete pro Woche etwa 120 Reitschüler. Seine Frau Elfriede war immer an seiner Seite. Auch sie war vom Pferdevirus infiziert und bekam zur Hochzeit von ihrem Mann ein eigenes Pferd geschenkt. Die beiden Töchter wurden schon früh an den Pferdesport herangeführt. Sie saßen bereits auf dem Pony, bevor sie laufen konnten.

1978 kam zum Reitbetrieb in Untermauerbach die Abteilung „Voltigieren“ dazu und erste Erfolge auf auswärtigen Turnieren brachten neue Kunden. Koppold baute weitere Boxen dazu. 1994 war die große Reithalle, mit einem damaligen Maß von 20 mal 50 Metern, die größte im Landkreis. Koppolds Töchter absolvierten ihre Prüfung zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Reiten (Bereiter FN). Zahlreiche Turniere wurden auf dem Hof abgehalten, ein Springplatz wurde angelegt und zusätzliche Reitlehrer mussten die Familie Koppold unterstützen. Vor zwei Jahren übergab Koppold sein Lebenswerk an seine jüngere Tochter Christine, die den Hof heute leitet, unterstützt von ihrem Mann Thomas und den beiden Söhnen Michael und Florian. (clg)